Москва, , 10:21 — REGNUM В Госдуме считают, что Россия могла бы содействовать размещению союзных баз в Белоруссии.

«Учитывая, что Россию и Белоруссию объединяет статус Союзного государства, вооруженные силы и военные базы также вполне могут быть союзными», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что в размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». В интервью РБК он уточнил, что что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе.

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