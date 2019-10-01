Эр-Рияд, , 10:16 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Саудовская Аравия стремится снизить «напряженность в регионе», чтобы предотвратить войну, об этом 30 сентября сообщает Al Jazeera.

«Ни у одной из сторон нет оружия, которое может нанести противнику смертельный удар, поэтому конфликт приведет к хаосу и разрушению во всем регионе», — подчеркнул премьер-министр в интервью изданию.

Данное мнение было озвучено после поездки Абдул-Махди в Саудовскую Аравию, где он провел переговоры с первыми лицами королевства.

Планируется, что в ближайшем будущем глава иракского правительства посетит с визитом Иран, где постарается внести свой вклад в деэскалацию напряженности между Тегераном и Эр-Риядом.

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