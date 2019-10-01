Дублин, , 10:09 — REGNUM Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени категорически отклонил предложение Великобритании создать ряд «центров таможенного оформления» по обе стороны ирландской границы, которые снимут необходимость проверок при её пересечении, что должно заменить «бэкстоп». Такое предложение содержится в так называемом «неофициальном документе», касающемся условий Brexit, который был представлен Брюсселю. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает телеканал RTÉ.

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По мнению Коувени, неофициальные предложения обречены на провал.

«Неофициальные предложения — это обречённое мероприятие, — считает Коувени. — ЕС необходимы серьёзные предложения от правительства Великобритании, чтобы сделка по Brexit была достигнута в октябре».

https://twitter.com/simoncoveney/status/1178805608331526144

«Северная Ирландия и Республика Ирландия заслуживают лучшего», — написал министр в Twitter.

Напомним, вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, подконтрольной Лондону, является одним из самых болезненных для выхода Великобритании из ЕС. В августе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо главе Европейского совета Дональду Туску с предложением исключить условие о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС (так называемый «бэкстоп») из сделки по Brexit. По мнению Джонсона, «бэкстоп» является антидемократичным и подрывает суверенитет Соединённого Королевства, не совместим с желанием Великобритании установить стабильные отношения с Евросоюзом после выхода.

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Джонсон твёрдо решил провести Brexit до 31 октября

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако проект соглашения об условиях выхода, который одобрил Евросоюз на переговорах с тогдашним британским премьер-министром Терезой Мэй, был трижды отклонён Палатой общин и впоследствии перенесён на 31 октября 2019 года.

4 сентября в Великобритании члены палаты общин приняли во втором чтении законопроект, который обязывает кабинет министров Бориса Джонсона отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС ещё на три месяца. 6 сентября этот законопроект был утверждён палатой лордов британского парламента. Несмотря на это, Джонсон намерен скорее нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем продлить срок переговоров по Brexit.

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