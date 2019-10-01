Ереван, , 10:00 — REGNUM Уровень и количество гостей, прибывающих в Армению, показывают, насколько большим авторитетом обладает новое правительство Армении и лично премьер-министр Никол Пашинян, причем не только внутри ЕАЭС, но и за его пределами. Об этом сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, говоря о стартующем 1 октября в Ереване заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Владимир Карапетян facebook.com/vl.karapetyan

«Двусторонние переговоры в рамках саммита ЕАЭС дадут возможность поднять на новый уровень отношения Армении с Ираном, Сингапуром, Молдовой и всеми странами — членами ЕАЭС. Свое председательство в структуре наша страна проводит на самом высоком уровне, демонстрируя свой мощный потенциал и большую политическую волю, чтобы способствовать повышению авторитета структуры и расширению международной узнаваемости. Усиление какой-либо международной организации с участием Армении исходит из наших интересов, и мы продолжим работу в этом направлении», — цитирует Карапетяна «Арменпресс».

Карапетян напомнил, что вечером 30 сентября состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча с Лукашенко прошла в рабочей, в то же время в исключительно теплой и искренней атмосфере. Сегодня запланированы встречи премьер-министра Армении с президентом России Владимиром Путиным, президентом Ирана Хасаном Рухани, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, президентом Молдавии Игорем Додоном.

«Повестка дня заседаний насыщена. Состоятся заседания в узком и расширенном составе. В повестку дня включены отчет об исполнении бюджета в 2018 году, гармонизация законодательства в сфере транспортировки и поставок газа в бюджете 2020 года, вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности в 2020 году.

Также будет обсуждаться концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Излишне говорить, что все эти вопросы имеют непосредственное отношение к нам, и Армения наиболее активно участвует в процессе разработки и доработки этих документов. Всего в повестке ереванской сессии шестнадцать вопросов», — сказал Карапетян.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении отметил, что примечательно, что впервые в заседании Высшего совета ЕАЭС участвует беспрецедентное число лидеров.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в последние месяцы Армения наладила активные контакты между Сингапуром и ЕАЭС, в результате чего в Ереване будут подписаны сразу три документа. Это наиболее важные и всеобъемлющие документы о всестороннем экономическом сотрудничестве, свободной торговле, торговле и инвестициях. Примечательно, что это будет сделано во время председательства Армении. Я также хотел бы отметить, что, получив прекрасные возможности для торговли, экономического сотрудничества и инвестиций, Армения становится связующим звеном между государствами — членами ЕАЭС и Сингапуром», — отметил он.