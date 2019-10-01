Москва, , 10:07 — REGNUM В МИД России не видят готовности государств, входящих в НАТО, присоединиться к инициативе российского президента Владимира Путина объявить мораторий на размещение на своей территории ракет малой и средней дальности. Об этом журналистам заявил 1 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Представитель российского дипломатического ведомства напомнил, что мораторий был объявлен лидером России 2 февраля. Он также отметил, что реакция со стороны членов Североатлантического альянса разочаровывает.

«К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Перед этим Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в нарушении данного договора.

Напомним также, что 19 сентября Владимир Путин направил странам блока НАТО письмо с предложением присоединиться к мораторию на размещение ракет малой и средней дальности, который был объявлен Москвой.