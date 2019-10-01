Богор, Индонезия, , 09:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал участников демонстраций не предпринимать «анархистские действия», сообщает информагентство Antara.

«Все в порядке, наша конституция гарантирует свободу мнения. Самое главное — не бунтовать, не быть анархистом», — заявил президент на пресс-конференции в президентском дворце в Богоре.

Глава государства подчеркнул, что демонстрация не должна вызывать беспорядки. Он также попросил участников акции не наносить ущерб общественным объектам.

«Мы слышим. Действительно слышим», — заявил президент, отмечая, что правительство всегда учитывает чаяния общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демонстрации прошли 30 сентября в ряде регионов Индонезии. Тысячи студентов из различных университетов вышли на улицы, выступая против изменения уголовного кодекса и других законопроектов.

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