Багдад, , 09:58 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди планирует в скором времени посетить Иран, об этом 30 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Ранее на прошлой неделе глава иракского правительства посетил с визитом Саудовскую Аравию, где встречался с королем Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом, а также наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Как отмечают эксперты, предстоящий визит в Тегеран несет в себе задачу деэскалации напряженности, вызванной атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Напомним, Ирак ввиду своей относительной нейтральной позиции в делах Ближнего Востока сохраняет тесные контакты с двумя непримиримыми противниками — Саудовской Аравией и Ираном.

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