Берлин, , 09:50 — REGNUM Налогообложение выбросов углекислого газа должно принести высокие доходы Германии. Однако правительство предупреждает: эти средства не должны пойти в помощь государственному бюджету.

Министр финансов Олаф Шольц подготовил отчет с расчетами налоговых поступлений в рамках климатического пакета, пишут газеты медиа-группы Funke. К 2023 году они должны принести €18,8 млрд. В отчете подчеркивается, что все эти доходы должны пойти на финансирование мер по защите климата, либо будут компенсированы гражданам каким-либо образом.

Климатический пакет предусматривает меры стоимостью €54 млрд к 2023 году. Как заявляет правительство, эта климатическая политика «придает сильный импульс экономической ситуации» и «поддерживает немецкую промышленность в необходимых структурных изменениях».

Как сообщало ИА REGNUM, климатический пакет включает в себя налогообложение выбросов углекислого газа с 2021 года. Сначала налог составит €10 на тонну, к 2025 году вырастет до €35. Это приведет к подорожанию топлива, мазута, природного газа и угля. Таким образом власти Германии хотят простимулировать разработку и покупку более экологичных машин и систем отопления.

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