Лондон, , 09:47 — REGNUM Жители Великобритании высоко оценили подготовку спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время испытаний на право ношения крапового берета, сообщает таблоид The Daily Mail.

Испытания проходили 27 сентября в Мордовии, за право ношения крапового берета боролись 85 бойцов спецназа из 38 российских регионов. Обладателем высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений стали семь бойцов.

Британский таблоид показал кадры испытаний, а читатели восхитились подготовкой и возможностями российских бойцов.

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«Сотрудники ФСИН могут быть жестче, чем солдаты половины армий в Евросоюзе», — написал один из комментаторов.

«Похоже, есть причины опасаться русских», — написал другой пользователь.

«У меня есть для них небольшая работа в Палате общин», — отметили другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе стратегических учений «Центр-2019» группы российских десантников и спецназа отработали десантирование на арктические острова, лежащие вдоль Северного морского пути. Учения прошли в разное время суток с применением парашютов Д-10, а также планирующих парашютов «Арбалет-1» и Арбалет-2», которые позволяют совершать прыжки с высоты до 4 тыс. м.

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