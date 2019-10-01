Киев, , 09:44 — REGNUM Украина не станет членом ЕС из-за своеобразного понимания властями и населением страны налоговой функции, заявил в своем комментарии 1 октября политтехнолог Владимир Грановский.

Эксперт иронизирует, что национальная элита Украины будет будоражить европейское воображение своих граждан до тех пор, пока гражданам не будет открыта «тайна» — в Европе все (кроме криминала) платят налоги, а власть эти деньги направляет на общественные блага.

«В случае прямого или косвенного присвоениям этих денег, политик или чиновник наказывается, как уголовник и он со всеми членами своей семьи подвергаются публичному презрению… Как вы понимаете данная ситуация немыслима и невозможна на Украине», — отмечает Грановский.

Эксперт подчеркивает, что на Украине люди платят только в случаях, когда оплату налогов невозможно избежать, а власть рассматривает деньги поступавшие в бюджет, как свои деньги, и не считает их присвоение воровством.

«Этот договор между народом и властью является примером естественного, не писаного права и его нарушение строго карается законами Украины, но уже писанными. Дискуссии на тему, кто первый должен нарушить этот неписаный договор, являются бессмысленными и носят отвлекающий характер», — резюмировал Грановский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграцииДмитрий Кулеба заявил о том, что ЕС со временем «неизбежно» примет решение о членстве Украины в союзе. По мнению чиновника, для этого Украине должно хватить сил и здравого смысла выполнить соглашение об ассоциации — «и мы приблизимся к членству так близко, насколько это вообще возможно».