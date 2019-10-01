Минск, , 09:35 — REGNUM Поздравления по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики направил председателю КНР Си Цзиньпиню президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила 1 октября пресс-служба президента.

Белорусский лидер отметил выдающиеся успехи Китая, которые были достигнуты за 70 лет.

«Приумножая опыт и усилия прошлых поколений, китайский народ неуклонно приближается к осуществлению мечты о Великом возрождении китайской нации», — говорится в поздравлении.

Также Александр Лукашенко подчеркнул развитие отношений в различных областях между Минском и Пекином. Он отметил, что данные отношения «выходят на очередной исторический этап», и в Белоруссии ценят дружбу с народом Китая.