Лондон, , 09:30 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко назначил награду за информацию о заказчиках и исполнителей «покушений» на жизнь и имущество бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом она написал 30 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен (около $124 тыс. — ИА REGNUM). Это — тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности», — написал он.

Порошенко также добавил, что список подозреваемых лиц не так уж и велик.

«Пальцем ткнёшь — и попадёшь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы всё было по закону», — отметил он.

Напомним, в конце августа 2019 года Гонтарева заявила, что в центре Лондона её сбил автомобиль. В начале сентября неизвестные сожгли в Киеве автомобиль её невестки, а 17 сентября сгорел дом Гонтаревой в селе Гореничи вод Киевом. Сама экс-глава НБУ считает, что её преследует украинский бизнесмен Игорь Коломойский, у которого в 2016 году отобрали и национализировали «Приватбанк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что на Украине в 2014— 2016 годах произошло вторичное перераспределение капитала. Гонтарева, которая имеет к этому процессу прямое отношение, таким образом, пытается остаться в Великобритании, чтобы избежать ответственности.

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