Сана, , 09:29 — REGNUM Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, отвергла заявление повстанцев-хуситов о захвате в плен нескольких тысяч военных противника, об этом 30 сентября сообщает Al Jazeera.

Ранее представитель йеменских хустов заявил, что во время спецоперации на юге Саудовской Аравии, совершенной в августе 2019 года Эр-Рияду была продемонстрирована сила повстанцев.

Представитель коалиции Турки аль-Малки назвал заявления хуситов актом информационной войны.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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