Максим Исаев, 1 октября 2019, 10:28 — REGNUM Какая бы причина ни крылась в нерешительном ответе администрации президента США Дональда Трампа на предполагаемый удар Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября, ясно одно: сегодня США не могут проецировать свою власть в Персидском заливе с помощью авианосных групп так же, как они делали это при подобных обстоятельствах на протяжении прошлых десятилетий, пишет Майкл Моран в статье для издания The Foreign Policy.
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Не так давно отправка авианосцев или ракетных крейсеров в тот или иной регион могла оказать решающее влияние на события. В 1981 году американский авианосец помешал планам бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи присоединить пролив Сидра к территории Ливии. Тогда были сбиты два ливийских истребителя. В следующем году авианосец оказался у побережья Ливана, что заставило ливанские группировки прекратить огонь против Израиля на достаточно длительное время. В 1996 году бывший президент США Билл Клинтон направил два авианосца в Тайваньский пролив в ответ на провокационные китайские военные учения недалеко от Тайваня. Тогда Пекину пришлось смириться со своим унизительным отступлением, на которое сегодня в КНР указывают, чтобы оправдать наращивание численности военно-морского флота.
Однако сегодня отправка авианосцев может не оказать такого же воздействия на потенциальных противников, как в прошлом. Частично это связано с тем, что США лишились подавляющего технологического преимущества, которым они пользовались на протяжении десятилетий. Появились новые классы тихих дизельных подводных лодок и новые разработки в области минных и торпедных технологий, поэтому операции вблизи береговых линий потенциального противника стали более опасными, чем в прошлом. В результате этого американские авианосцы рискуют оказаться в пределах досягаемости вражеских сил.
Особую опасность представляют российские и китайские системы воспрещения действий противника в зоне ответственности, в частности китайские противокорабельные баллистические ракеты «Дунфэн-21». Максимальный радиус действия «Дунфэн-21» составляет 1 тыс. 700 км, что намного превосходит дальность полёта всех американских боевых самолётов, которые в настоящий момент находятся на палубах авианосцев. Отправка авианосцев в Тайваньский пролив, например, для демонстрации поддержки демократических сил в Гонконге, может привести к катастрофе.
У Ирана пока нет таких же продвинутых вооружений, как у Китая. Тем не менее иранская противокорабельная ракета «Нур» может представлять опасность на расстоянии в 120 километров. В 2016 году вблизи Йемена, по-видимому, йеменские хуситы использовали эти ракеты против американского миноносца USS Mason. Комбинации из противокорабельных ракет «Нур» и быстрых патрульных катеров оказалось достаточно для того, чтобы США держали авианосец «Авраам Линкольн» подальше от Персидского залива на фоне обострившейся этим летом напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
Это важно для американских военных стратегов. Даже несмотря на то, что, с точки зрения военных США, Иран обладает второсортными вооружёнными силами, возможности Вашингтона сильно ограничены. Трампу придётся ограничиться надводными военными кораблями и подводными лодками, оснащёнными крылатыми ракетами большой дальности, военными самолётами, расположенными на базах ненадёжных ближневосточных союзников, или стратегическими бомбардировщиками. Военно-морская авиация, которая со времён Второй мировой войны была главным оружием в арсенале США при подобных обстоятельствах, неожиданно оказалась практически бесполезной.
Возможно, в ВМС США всё-таки видят проблему. В конце концов, авианосец «Авраам Линкольн», на палубе которого расположено 90 самолётов, в том числе F/A-18, с мая 2019 года держится на расстоянии около 300 километров от побережья Омана. Боевой радиус действия F/A-18 оставляет всего 720 километров. В лучшем случае F/A-18 сможет едва долететь до восточного побережья Ирана и вернуться обратно, не говоря уже о том, чтобы достигнуть военно-морские базы Ирана в Персидском заливе.
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Пройдут годы, прежде чем Соединённые Штаты смогут восстановить своё прежнее военно-морское господство — годы, в течение которых Китай, Россия и другие страны могут ещё больше расширить возможности своих систем воспрещения действий противника в зоне ответственности.
Некоторые надеются на скорое развёртывание на авианосцах F-35C Lightning II (радиус действия которого составит около 2 тыс. километров). Но до этого пока далеко. К тому же из-за ошибок в планировании лишь один из 11 крупных авианосцев США, уже введённых в эксплуатацию или находящихся на стадии строительства, способен принять на палубу новый F-35 Lightning II. Речь идёт об авианосце «Авраам Линкольн». В ВМС США надеются на то, что к 2020 году другие авианосцы также получат возможность эксплуатировать самолеты-невидимки дальнего радиуса действия. А до тех пор США стоит остерегаться любого бряцания оружием, связанного с использованием авианосцев, это просто небезопасно.