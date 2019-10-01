1 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Ситуация в ЕС, показывает, что альянс между правоцентристами и защитниками окружающей среды может работать. Фискальная трезвость консерваторов и позиция, направленная на поддержку бизнеса, могут уравновесить стремление «зелёных» к спасению планеты. Если стороны научатся сотрудничать и идти на компромисс, они могут создать устойчивое большинство. Это станет достижением, на которое могут обратить внимание немецкие консерваторы.

Александр Белов, , 09:40 — REGNUM В Австрии только что прошли парламентские выборы, которые указывают на новый тренд в европейской политике: всё чаще правоцентристы готовы сотрудничать с «зелёными», пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Себастьян Курц

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33-летний экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, одержавший победу на воскресных выборах, — это не просто успешный политик из небольшой страны, он своего рода флюгер, который указывает на определённые тенденции в ЕС. Два года назад Австрийская народная партии (АНП) Курца с трудом одержала победу, повернув вправо и сделав ставку на антимигрантскую риторику националистов из Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Затем Курц вместе с АПС сформировал коалиционное правительство, которое резко сократило число ходатайств о предоставлении убежища в Австрии. В соседней Германии некоторые представители немецкого правого центра указали на Курца, как на пример для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В 2018 году все претенденты на смену Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза находились справа от неё.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Затем, в начале 2019 года, Курц решил изменить курс. Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после захватывающей спецоперации, в ходе которой было зафиксировано, как Штрахе обсуждал коррупционные сделки с «племянницей российского миллиардера». Инцидент продемонстрировал то, что правые политики не застрахованы от скандала, несмотря на хвастливые заявления президента США Дональда Трампа о том, что он может застрелить кого-нибудь в центре Манхэттена и при этом не потерять ни одного избирателя. Даже в Австрии, в стране с мощной крайне правой политической традицией, силы антиистеблишмента могут столкнуться с серьёзным ударом, если они окажутся более коррумпированными, чем представители истеблишмента.

Вместо того, чтобы цепляться за власть и пытаться сохранить коалицию после ухода Штрахе, Курц решил провести новые выборы. Смелая стратегия Курца в основном окупилась: АНП получила 38% голосов, улучшив результат 2017 года, когда партия получила 31,5% голосов. АПС и левоцентристские социал-демократы (СДПА) больше остальных хотели, чтобы АНП Курца потерпела неудачу. Эти две партии понесли на парламентских выборах самые крупные потери. Самое большое количество избирателей, которых Курц смог переманить на свою сторону, оказались сторонниками АПС. Однако сейчас Курцу нужно найти партию, обладающую достаточной поддержкой, чтобы он смог сформировать коалиционное правительство.

Коалиция с АПС может показаться Курцу малопривлекательной, поскольку недавний скандал был связан именно с АПС, а также потому, что у Курца сложились сложные отношения с наиболее видными членами этой партии. Коалиция с левоцентристами — это не лучший вариант, учитывая их ослабевающую поддержку в большей части ЕС. В любом случае Курц просто не хочет работать с СДПА, поскольку это затронуло бы вопрос этики на фоне его недавнего сотрудничества с крайне правыми.

Коалиция с «зелеными» могла бы позволить Курцу кооптировать в правительство климатических борцов, особо не разделяя их радикальные требования. Австрийские министры могут действовать относительно независимо, поэтому Курц может позволить «зелёным» занять некоторые посты в правительстве, не беря на себя всю полноту ответственности за их действия. Курц также может уравновесить «зелёных», пригласив в коалицию представителей либеральной партии NEOS, выступающих за бизнес.

Зал заседаний Национального совета Австрии Peter Binter

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Коалиционные переговоры могут затянуться на несколько месяцев, как это обычно бывает в Австрии. Но более стабильное правительство того стоит. Ситуация в остальной части ЕС, показывает, что альянс между правоцентристами и защитниками окружающей среды может работать. Фискальная трезвость консерваторов и позиция, направленная на поддержку бизнеса, могут уравновесить стремление «зелёных» к спасению планеты. Если стороны научатся сотрудничать и идти на компромисс, они могут создать устойчивое большинство. Это станет достижением, на которое могут обратить внимание немецкие консерваторы.

В 2017 году Меркель попыталась, но не смогла сформировать коалицию с «зелёными» и представителями Свободной демократической партии (СвДП), выступающими за бизнес. Это произошло главным образом из-за личных амбиций лидера СвДП Кристиана Линднера. Но подобная коалиция, вероятнее всего, станет наиболее приемлемым вариантом для преемника Меркель — Аннегрет Крамп-Карренбауэр — в 2021 году. Согласно результатам недавних социологических опросов, «зелёные» оказались на втором месте после партии Меркель. Следовательно, немецкие политики, определённо, станут уделять гораздо больше внимания стратегическим и тактическим действиям Курца.