Рига, , 09:17 — REGNUM В военных учениях Zobens (Меч) в Латгалии приняли участие 1200 военнослужащих, пограничников, полицейских и земессаргов (народное ополчение), сообщает 1 октября LSM.

Завершились проведённые в выходные в разных частях Латгалии трёхдневные полевые учения Zobens, которые являются составной частью более крупного комплекса аналогичных мероприятий «Namejs 2019».

Военная техника выдвинулась в район посёлка Bērzgales, где были слышны выстрелы и поставлена дымовая завеса. Это был один из тактических приёмов учения «Zobens 2019», в ходе которого объединённые военные силы Прибалтийских государств совместно с 32-ым батальоном 3-ей Латгальской бригады Земессардзе с помощью маскировки провели операцию по подавлению противника.

«Мы отрабатывали совместные действия различных подразделений по защите нашей инфраструктуры, дорог и территории от продвижения войск противника», — заявил полковник Земессардзе Эгилс Лещинский (Egils Leščinskis).

В операции под Bērzgale приняло участие 220 человек, а по всей Латгалии — 1200. После окончания воееная техника прошла через центр посёлка. В тактическом упражнении отрабатывалась не только слаженность действий подразделений, но и способность командиров удерживать населённый пункт «Muiža».

Роль условного противника выполнили литовские подразделения ''Baltbat'' (Балтийский батальон) на бронемашинах.

«Это дало нам новый опыт, как бороться с подобным противником», — рассказал командир 32 батальона Земессардзе майор Эдгар Белинскис (Edgars Belinskis).

Учения Zobens — только часть общих военных мероприятий «Namejs 2019», проходящих по всей Латвии, в которых принимают участие объединённые военные силы, а также полиция и пограничники, в тесном сотрудничестве с органами местной власти.

Военные учения «Namejs 2019» продолжатся до 6 октября. Всё это время по дорогам Латвии будет передвигаться военная бронетехника, а воздушное пространство пересекать военные самолёты и вертолёты.