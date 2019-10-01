Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Возможность гражданской войны в США после импичмента президента США Дональда Трампа — это то, чего США не стоит опасаться, заявил редактор американского журнала National Review Рамеш Поннуру в статье для издания Bloomberg.

По словам Поннуру, шторм, который Трамп устроил в Twitter, основывается на одной простой истине: весьма маловероятно, что он покинет Белый дом в результате процедуры импичмента.

«Для того, чтобы запустить процедуру импичмента и положить конец президентству Трампа нужно, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. Это очень высокая планка, поэтому ни один президент США не был отстранён от занимаемой должности в результате импичмента», — говорится в статье.

Поннуру добавил, что для того, чтобы впервые в американской истории импичмент оказался успешным, нужно, чтобы против Трампа проголосовали все демократы и независимые члены сената, а также ещё 20 республиканцев.

«Если они хотят, чтобы Трамп лишился своего поста в результате импичмента, им придётся убедить в необходимости импичмента миллионы американских избирателей, которые в настоящее время поддерживают Трампа», — добавил Поннуру.

По словам автора статьи, вероятность того, что «после смещения Трампа с занимаемой должности начнётся гражданская война, — это то, о чём нам не следует беспокоиться».

Напомним, ранее Трампа обвинили в том, что в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, он призвал Украину провести расследование против своего конкурента на предстоящих выборах — бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Телефонные переговоры с Зеленским стали причиной начала процедуры импичмента, о запуске которой спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила 24 сентября.

Ранее Трамп заявил, что отстранение его от занимаемой должности в конечном итоге приведёт к «гражданской войне и расколу нации, от которого наша страна никогда не исцелится».

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