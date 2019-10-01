Вашингтон, 1 октября 2019, 09:20 — REGNUM Возможность гражданской войны в США после импичмента президента США Дональда Трампа — это то, чего США не стоит опасаться, заявил редактор американского журнала National Review Рамеш Поннуру в статье для издания Bloomberg.
По словам Поннуру, шторм, который Трамп устроил в Twitter, основывается на одной простой истине: весьма маловероятно, что он покинет Белый дом в результате процедуры импичмента.
Поннуру добавил, что для того, чтобы впервые в американской истории импичмент оказался успешным, нужно, чтобы против Трампа проголосовали все демократы и независимые члены сената, а также ещё 20 республиканцев.
По словам автора статьи, вероятность того, что «после смещения Трампа с занимаемой должности начнётся гражданская война, — это то, о чём нам не следует беспокоиться».
Напомним, ранее Трампа обвинили в том, что в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, он призвал Украину провести расследование против своего конкурента на предстоящих выборах — бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Телефонные переговоры с Зеленским стали причиной начала процедуры импичмента, о запуске которой спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила 24 сентября.
Ранее Трамп заявил, что отстранение его от занимаемой должности в конечном итоге приведёт к «гражданской войне и расколу нации, от которого наша страна никогда не исцелится».
Читайте также: Трамп намерен добиться ответственности всех причастных к его импичменту