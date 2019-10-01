Пекин, , 09:08 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился 30 сентября с 41 вновь назначенным послом иностранных государств и представителями международных организаций в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Во время встречи в Пекине Ли отметил, что Китай придает огромную важность развитию дружественных отношений и сотрудничества с причастными странами и международными организациями на принципах взаимного уважения и равенства.

Ли пообещал, что китайское правительство предоставит им поддержку и все необходимые удобства для их работы в стране, а также выразил надежду на углубления дружбы и сотрудничества с ними.

Дипломаты, в свою очередь, выразили поздравления с 70-й годовщиной со дня образования КНР, а также передали сердечное приветствие народу и руководителям Китая. После встречи новые послы были приглашены принять участие на большом приеме по случаю праздников в Китае.