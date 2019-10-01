Париж, , 08:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции приветствует усилия Афганистана по обеспечению проведения выборов в стране, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Мы приветствуем мужество и решимость избирателей, которые бросили вызов угрозам террористических группировок для участия в голосовании. Мы приветствуем действия сил безопасности, которые позволили провести выборы, несмотря на нападения и угрозы», — говорится в заявлении МИД Франции.

При этом, ведомство решительно осуждаем нападения, которые привели к гибели нескольких гражданских лиц и многих полицейских.

Франция внимательно следит за избирательным процессом и призываем все стороны взять на себя обязательство обеспечить прозрачность выборов и согласиться с их результатами.

Напомним, первый тур президентских выборов в Афганистане состоялся 28 сентября 2019 года. Предварительные результаты выборов ожидаются 19 октября.

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