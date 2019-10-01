Берлин, , 08:55 — REGNUM Президиум Института имени Гёте избрал следующим главой этой неправительственной организации ученого-этнолога, доктора философии Каролу Лентц. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поздравил Институт с этим выбором, сообщается на сайте германского внешнеполитического ведомства.

«Институт имени Гёте — это центральный элемент нашей внешней культурной и образовательной политики. С госпожой Лентц во главе Института имени Гёте вновь будет женщина и проверенный специалист по Африке. При принятии этого решения основное внимание в содержании уделяется задаче, которая особенно важна для нас, и я с нетерпением жду совместной работы по теме Африки, но и не только. Я поздравляю Институт имени Гёте с этим решением и госпожу Лентц с ее назначением», — заявил Маас.

Карола Лентц (род. 1954) в настоящее время является вице-президентом Берлинско-Бранденбургской академии наук и преподает этнологию в университете Майнца. Она сменит нынешнего главу Института Клауса-Дитера Леманна 19 ноября 2020 года.

Институт имени Гёте — немецкая неправительственная организация, цель которой — продвигать изучение немецкой культуры и языка во всем мире, поддерживать культурный имидж Германии, развивать международное сотрудничество. По данным МИД ФРГ, в 2019 году на его работу министерство выделило €271,3 млн. Институт представлен практически по всему миру, в России его представительства открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.