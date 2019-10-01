Москва, , 08:47 — REGNUM Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов вызывают «крайнее недоумение», заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что данные шаги являются отражением внутриполитического кризиса, который охватил США, а российская тематика используется частью «вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей».

Кроме того, добавили в МИД России, действия американских чиновников противоречат заявлению руководства США о стремлении к нормализации отношений между двумя странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против двух граждан РФ и трех компаний, связанных с Россией.

Речь идет о компаниях Autolex Transport Ltd и Beratex Group Limited, зарегистрированных на Сейшелах, и Linburg Industries Ltd, зарегистрированной в Чехии. В США полагают, что эти компании так или иначе связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также под санкции попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров — сотрудники, как отметили в финансовом ведомстве Штатов, «Агентства интернет-исследований».

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