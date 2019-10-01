Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик продолжает работать в горадминистрации, невзирая на то, что полиция продолжает расследование уголовного дела с участием чиновника. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM В мэрии города заявили, чиновник продолжает свою работу в плановом режиме, и уточнили, что у Ковальчика «масса дел».

У чиновника, по информации агентства, в ближайшее время пройдёт два важных мероприятия: заседания координационного совета по стратегическому планированию, а также совещание по проекту развития екатеринбургского метрополитена.

Напомним, ранее полицейские провели обыски в мэрии Екатеринбурга в связи с расследованием уголовного дела, где якобы фигурирует Александр Ковальчик. Информацию об обысках подтвердил мэр города Александр Высокинский.

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