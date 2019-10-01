Киев, , 08:41 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов дать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом Луценко заявил 30 сентября в интервью BBC Украина.

«Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма», — рассказал он.

Экс-генпрокурор добавил, что никогда не общался с Трампом лично, а только встречался с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

Напомним, разговоры об импичменте Трампа начались с известий о том, что во время диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп якобы требовал провести расследование в отношении своего конкурента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена.

Как сообщала газета Los Angeles Times, ранее Луценко заявил, что деятельность Хантера Байдена на Украине можно интерпретировать как «конфликт интересов», но не как преступление.

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