Москва, , 08:25 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев с официальным визитом посетит Кубу. Визит состоится 3−4 октября, сообщается на сайте правительства РФ.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Гаване состоятся переговоры с председателем Госсовета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Медведев и Бермудес обсудят актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в различных сферах. Планируется подписание ряда коммерческих контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес по итогам переговоров в Москве подписали совместное заявление об общих подходах в международных делах.

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