Москва, 1 октября 2019, 08:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов уничтожить Украину, лишь бы докопаться до того, как демократическое семейство Клинтонов ущемляло его через эту страну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября по требованию президента США Дональда Трампа была опубликована стенограмма его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Последний в телефонном разговоре пообещал помочь ему разобраться с делом против фаворита на президентских выборах в США 2020 года от демократов Джо Байдена, дав ему информацию о его сыне Хантере и деятельности компании Burisma Group на Украине, в совет директоров которой входил Хантер.