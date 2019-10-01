Москва, , 08:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов уничтожить Украину, лишь бы докопаться до того, как демократическое семейство Клинтонов ущемляло его через эту страну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Трамп искренне верит в то, что семейство Клинтон через Украину его сильно ущемляло. И это Трамп, это не ваши слизняки, которые одним местом играют на фортепиано [имеется в виду знаменитый неприличный номер нынешнего президента Украины Владимира Зеленского], это сильный человек, и он убежден в этом. Вот он до этого будет докапываться на руинах украинского государства», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября по требованию президента США Дональда Трампа была опубликована стенограмма его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Последний в телефонном разговоре пообещал помочь ему разобраться с делом против фаворита на президентских выборах в США 2020 года от демократов Джо Байдена, дав ему информацию о его сыне Хантере и деятельности компании Burisma Group на Украине, в совет директоров которой входил Хантер.