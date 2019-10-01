Багдад, , 08:28 — REGNUM Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани провел переговоры с послом России Максимом Максимовым, об этом 1 октября говорится в сообщении иракского ведомства.

Стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Аль-Хасани призвал российских коллег расширять сотрудничество за счет обмена опытом и информацией, что неизбежно скажется на росте эффективности сельскохозяйственной деятельности.

Напомним, Россия проявляет серьезный интерес к инвестиционным и иным проектам, которые можно осуществлять в Ираке. Сообщается, что в октябре 2019 года страну может посетить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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