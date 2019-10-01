Вена, , 08:21 — REGNUM После неудачи на внеочередных выборах в парламент Австрийская партия свободы (АПС) намерена дистанцироваться от бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Он даже может быть исключен из партии, пишет газета Kronen Zeitung.

По итогам выборов 29 сентября партия заняла, как и ожидалось, третье место с 16,1% голосов — это на 9,9% меньше, чем в 2017 году. В связи с этим АПС намерена провести реорганизацию. По выражению ее лидера Норберта Хофера, построить «современную партию свободы 4.0».

«Мы нуждаемся в новой реконструкции партии — в сторону целостной, серьезной правой партии, как в Верхней Австрии, и менее пронзительной», — сказал глава верхнеавстрийского отделения партии Манфред Хаймбухнер.

1 октября бывший лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе должен сделать «личное заявление» о своем статусе в партии. Из кругов АПС есть информация, что он может быть исключен, а его супруга Филиппа Штрахе откажется от претензии на место депутата парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года был опубликован компромат на вице-канцлера — видеозапись переговоров с «русскими», которые оказались подстроенной провокацией, как позже выяснила прокуратура. Тем не менее, Штрахе сразу же подал в отставку, а спустя несколько дней всему правительству был вынесен вотум недоверия.

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