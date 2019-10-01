Москва, , 08:20 — REGNUM Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Солдаты российской армии Mil.ru

«Сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — сказал он, отметив, что российские базы на территории страны теряют актуальность из-за развития технологий.

Кроме того, глава МИД Белоруссии усомнился, что их размещение поможет в укреплении стабильности и безопасности в регионе.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет таких союзнических договорённостей, как с Белоруссией. Отвечая на вопрос о реакции Москвы на отказ Минска размещать на своей территории российскую военную базу, Лавров сказал: это — «неприятный эпизод».

Как сообщало ИА REGNUM, год назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление по поводу отказа размещать на территории республики российскую военную базу:

«И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы её не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами, по нашему замыслу, военному оборонительному плану с РФ, обеспечим те функции, которые на нас возложены».

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