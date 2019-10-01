Лима, , 08:17 — REGNUM В Перу сменился глава государства. Ранее занимавший этот пост Мартин Вискарра был отстранён от власти. Об этом объявил председатель Конгресса Перу Педро Олаэчеа, сообщает сегодня, 1 октября, газета El Comercio.

Одновременно с этим решением глава парламента привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге в качестве исполняющего обязанности президента. Соответствующая резолюция была принята 86 голосами «за». Ни выступивших «против», ни воздержавшихся членов парламента не было.

https://twitter.com/congresoperu/status/1178858950881681408

Согласно одобренному документу, президент республики был объявлен временно неспособным занимать должность главы государства «за нарушение конституционного строя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил новые выборы в законодательный орган. В свою очередь парламент проголосовал по вопросу доверия правительству Перу. По итогам голосования, Конгресс выразил поддержку действующему правительству страны.