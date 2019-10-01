Берлин, , 08:20 — REGNUM Граф Бернард Вальдерзее будет представлять на Украине интересы Германии в вопросе транзита газа. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник 30 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита Украины», — написал он.

Мельник отметил, что свой первый официальный визит спецпредставитель Германии совершил в украинское посольство в Берлине.

Ранее граф Вальдерзее работал послом Германии в Бразилии, Уругвае и Аргентине.

Напомним, в 2020 году истекает срок действия контракта на транзит газа, заключённого между «Газпромом» и «Нафтогазом». Кроме того, должен быть введён в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», который ставит под вопрос целесообразность транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона рассчитывает заключить с Россией долгосрочный контракт на транзит газа через территорию Украины. По мнению экспертов, заключению такого контракта может способствовать ограничение объёмов прокачки газа по газопроводу OPAL, а также задержка в строительстве «Северного потока — 2», вызванная позицией Дании.

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