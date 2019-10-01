1 октября состоится пятая техническая встреча представителей Южной Осетии и Грузии по вопросу о снятии грузинского блокпоста в районе села Цнелис (Уиста), сообщил в беседе с «Интерфакс» полпред президента Южной Осетии Мурат Джиоев.

Цхинвал, , 08:16 — REGNUM Техническая встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в районе грузинского населенного пункта Эргнети. Представили Южной Осетии будут настаивать на том, чтобы незаконный блокпост был снят. «Для нас снятие этого поста принципиально, так как абсолютно неприемлемо, что на территории нашей республики находятся вооруженные люди соседнего государства Грузии», — отметил Джиоев.

Напомним, в конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские службы установили незаконный блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, на что в Тбилиси ответили отказом. Пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ.