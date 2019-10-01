Москва, , 08:07 — REGNUM Под прикрытием Зеленского на Украине идет создание новой олигархии, которая будет подмята под единым центром под названием «Беня», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По его словам, украинский олигарх Игорь Коломойский, который продвинул своего карманного президента Владимира Зеленского на Украине, хочет пожрать всех своих олигархических конкурентов и подмять под себя весь олигархат, став неким суперолиграхом. Поэтому дело не только в том, что он желает восстановить утраченные при президенте Порошенко позиции, а в чем-то большем.

«Некоторое существо, выползшее из соответствующих олигархических болот и разинувшее пасть… оно постепенно будет перемалывать ваших любимых олигархов и вам придется воспевать одного суперолигарха, который почему-то называется «Беня»… Так что вы еще соберетесь вокруг новой олигархии и вокруг нее соберется новая страна. Эта страна пойдет по пути деиндустриализации», — обратился Кургинян к украинским экспертам, собравшимся в студии.

Он также добавил, что появление этих новых олигархических хищников прикрывает никто иной, как президент Украины Владимир Зеленский, который не стесняется унижаться перед всем миром, а также унижать весь украинский народ, который его избрал и тем самым унизил себя.

Напомним, что ни для кого не секрет, что Владимир Зеленский продвигался в качестве президента Украины олигархом Игорем Коломойским, которого в более узких кругах называют Беней, который не гнушается финансированием неонацистских подразделений, которые с карательной акцией пошли в 2014 году на Донбасс.