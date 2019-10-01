Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM У главы Екатеринбурга Александра Высокинского есть проблемы с формированием управленческой команды. Об этом заявил экс-мэр города, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, сообщает ЕАН.

По словам Чернецкого, «частично» проблемы Высокинского связаны с формированием своей команды, и мэр это, скорее всего, понимает.

Бывший глава уточнил, что любой руководитель в первый год работы сталкивается с рядом трудностей — ему нужно войти в проблематику, понять, как взаимодействуют все субъекты, формирующие жизнедеятельность города. Формирование команды часто сопряжено с рядом сложностей, признал сенатор.

Напомним, 26 сентября 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отчитался за первый год работы. Также чиновник призвал не спекулировать слухами о возможных отставках в его команде, так как это негативно влияет на качество её работы.

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