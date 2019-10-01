Москва, , 08:14 — REGNUM Российское руководство рассчитывает на окончательное согласование Контактной группой в Минске «формулы Штайнмайера» и фиксацию документа Киевом. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Кремль надеется, что украинская сторона согласует и официально зафиксирует так называемую формулу Штайнмайера — механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса, который предложил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласование формулы может стать одним из важных достижений заседания контактной группы в Минске 1 октября, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, подписать «формулу Штайнмайера» стороны конфликта в Донбассе должны были в середине сентября, однако представители Украины отказались это сделать.

Читайте также: ДНР и ЛНР надеются на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»

А также: Лавров: Соглашение по «формуле Штайнмайера» подписывать надо