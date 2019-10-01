Кампала, , 08:05 — REGNUM Власти Уганды выпустили официальное постановление, определяющее красные береты как военную форму, предназначенную для ношения только Народными силами обороны Уганды. Об этом сообщает ВВС Africa.

Бобби Вайн, бывшая поп-звезда, ставшая лидером оппозиции, и его сторонники носят красный берет как «символ сопротивления». Согласно новому законодательству, он может попасть в тюрьму, если продолжит носить «символ сопротивления», сообщают журналисты.

Вайн не прокомментировал новые правила, но ключевая фигура в его «Движении народной власти» сказала агентству AFP, что они намерены продолжать носить береты.

«Мы продолжим носить революционные красные береты, — сказал молодежный лидер движения Иван Бооу. — Никакие запугивания не заставят нас бояться пользоваться своими правами».

»Обозначая наш дресс-код как военную одежду, правительство предпринимает попытки запретить «Движение народной власти», но мы готовы противостоять любым действиям правительства», — добавил он.

Черные ботинки также были запрещены для ношения гражданскими лицами, в соответствии с постановлением властей, передают журналисты.