Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Выбор поставщиков вооружения Индия будет делать сама, не оглядываясь на Запад, передаёт NDTV.

ЗРК С-400 «Триумф» Mil.ru

Комментируя заявления из Вашингтона о том, что Индии не стоит импортировать в России С-400 «Триумф», Субраманиям Джайшанкар, индийский министр иностранных дел, сказал:

«Мы бы не хотели, чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России».

То же, заявил Джайшанкар, касается и намёков на потенциальную, но нежелательную для кого-то покупку техники у Штатов. Он подчеркнул, что не в интересах других стран давить на Нью-Дели.

Напомним, Вашингтон не раз высказывался против планов Нью-Дели приобрести партию С-400. Индию это не остановило, и она подписала с Москвой в 2018 г. контракт на $5,43 млрд.

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