Курган, 1 октября 2019, 07:55 — REGNUM Члены фракции КПРФ в курганской городской думы в полном составе покинули зал заседаний 30 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местного отделения партии.
На повестке первого внеочередного заседания Курганской городской думы VII созыва. были поставлены вопросы об образовании постоянных депутатских комиссий и об утверждении их председателей.
По словам пресс-секретаря Сергея Ерёмина, проект решения по данному вопросу, в нарушение регламента, перед заседанием депутатам выдан не был. Фракция КПРФ проголосовала против сокращения количества комиссий.
По второму вопросу мнение фракции КПРФ также было проигнорировано, считают в местном отделении партии. Поэтому фракция КПРФ покинула зал заседаний.
Как пояснили в городской думе, комиссия по ЖКХ не ликвидирована, а объединена с комиссией по городскому хозяйству. Действительно, все комиссии возглавили члены партии «Единая Россия». Но заместителями председателей комиссий стали представители ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженец.
В КПРФ же считают, что единороссы «будут делить бюджет и недвижимость, контролировать торговлю и строительство, отдав проблемы горожан в дышащем на ладан жилищно-коммунальном хозяйстве на откуп частным компаниям».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гордуме Кургана, избранной 8 сентября 2019 года, оппозиция расширила своё влияние. Из 26 мандатов, у «Единой России» и сторонников — 17, у КПРФ — 5 мандатов, и по два мандата у представителей «Справедливой России» и ЛДПР.
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