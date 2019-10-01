Москва, , 07:48 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп может обидеться на украинского коллегу Владимира Зеленского из-за отказа расследовать дело экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Владимир Зеленский на 74-й сессии Генассамблеи ООН в США President.gov.ua

«Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена-мл., как только сделает прокурором «на 100% своего человека». Теперь же говорит, что «по приказу из-за границы» Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинскими президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер попросил украинского коллегу оказать помощь в расследовании деятельности американского сенатора Джо Байдена. Палата представителей Конгресса США расценила эту просьбу как попытку оказать давление на Украину и начала процедуру импичмента Трампа. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не будет проводить расследования по делу Байдена.

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