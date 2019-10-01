Москва, , 07:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не приедет в Москву для участия в Российской энергетической неделе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.

«Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается», — заявил он.

Ушаков подчеркнул, что Турция все же будет представлена на мероприятии на министерском уровне.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе. Мероприятие будет проходить со 2 по 5 октября в Москве.