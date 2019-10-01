Додома, , 07:35 — REGNUM В общей сложности 467 человек, обвиняемых в совершении экономических преступлений в Танзании, обратились к главному прокурору страны с просьбой о реализации амнистии, на прошлой неделе объявленной президентом страны Джоном Магуфули. Об этом сообщает ВВС Swahili.

В воскресенье, 22 сентября, президент Магуфули выдал распоряжение главе прокуратуры страны Бисвало Мганге, в соответствии с которым тот должен освободить всех подозреваемых в совершении экономических преступлений, готовых признать свою вину и вернуть средства, которые, по предположениям следствия, были получены незаконным путем, в обмен на их свободу.

Экономические преступления, особенно отмывание денег, не подлежат освобождению под залог в Танзании, передает телерадиокомпания.

Все 467 обвиняемых находятся под стражей до начала судебных слушаний, некоторые из них уже более трех лет.

По словам Мганги, подозреваемые, которые обратились в его офис за амнистией, в общей сложности вернут государству сумму в 107 миллиардов танзанийских шиллингов ($ 46,5 миллионов долларов США).

Как сообщают корреспонденты ВВС, с момента прихода к власти Магуфули ведет антикоррупционную войну, которая привела к тому, что десятки чиновников потеряли свои рабочие места, а многие другие, включая магнатов, спортивных руководителей и бизнесменов, были обвинены в экономических преступлениях.

Президентская амнистия была впервые объявлена 22 сентября. В понедельник, 30 сентября, Магуфули продлил ее реализацию еще на неделю после того, как его проинформировали, что в первую неделю не все успели подать заявку.

Те, кто решит не принимать его предложение, «продолжат находиться в следственном изоляторе, даже если рассмотрение их дел займет 20 лет», сказал он.

Магафули посоветовал представителям прокуратуры «ускорить рассмотрение заявлений».

«Если они будут продолжать оставаться в тюрьме в течение нескольких месяцев или года, понятие амнистии потеряет свою ценность», — подчеркнул он.