Пекин, , 07:07 — REGNUM Огромные портреты выдающихся лидеров Китайской Народной Республики появились на площади Тяньаньмэнь время торжественного парада в центре Пекина по случаю 70-летия КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Как только портрет «великого кормчего» Мао Цзэдуна был пронесен мимо сцены на площади Тяньаньмэнь, где 70 лет назад была учреждена КНР, участниками парада, собравшиеся разразились овациями.

За портретом Мао последовал портрет Дэн Сяопина — отца китайской реформы открытости, заложившего основы нынешней китайской экономической мощи, а следом за ним участники парада пронесли портрет Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао — бывших председателей КНР, предшественников Си Цзиньпина. Затем в сердце Пекина появился и портрет самого живого классика Компартии Китая — председателя Си.

Напомним, что 1 октября 1949 года была основана Китайская Народная Республика. Председатель КНР Си Цзиньпин по этому случаю выступил на тожественном митинге, где в своей речи отразил завоевания Китая последних 70 лет и обрисовал путь, по которому пойдет Китай к светлому будущему — 100-летию КНР.