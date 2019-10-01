1 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Старейший польский диссидент и политик Корнель Моравецкий скончался в Варшаве. Это был человек, который не признавал компромиссов – ни когда боролся против СССР, ни когда спустя 30 лет после этого призывал Польшу улучшить отношения с Россией.

Станислав Стремидловский, , 06:51 — REGNUM



Страница Корнеля Моравецкого в Facebook

В понедельник, 30 сентября, в Варшаве на 78-ом году жизни скончался польский диссидент и политик Корнель Моравецкий. Его смерть вызвала многочисленные отклики в Польше и за ее пределами. Соболезнования выразили как оппозиционные польские политики, так и представители правящего лагеря. И дело не только в том, что Корнель Моравецкий являлся отцом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Жизнь и судьба «старшего маршала» сама по себе могла бы послужить основой захватывающего романа. Сейчас таких поляков больше не делают.

Работавший в первой половине XIX века в Санкт-Петербурге польский художник Юзеф Олешкевич как-то высказался: «Если хочешь узнать людей, то иди прямо против них». Этой максимой в полной мере руководствовался Корнель Моравецкий. Сама дата его рождения парадоксальна — 3 мая 1941 года, то есть он появился на свет в день празднования Конституции 1971 года, но в год, когда Польша была оккупирована Третьим рейхом. Моравецкий вполне мог бы состояться как ученый. В 1963 году он окончил физический факультет Вроцлавского университета, а в 1970 году получил докторскую степень за работу по квантовой теории поля. Однако с 1968 года Корнель — на баррикадах, начав с участия в студенческих забастовках. Причем, в отличие от многих он ставит амбициозные цели и отказывается идти на компромиссы.

Это привело к тому, что в 1982 году после массовых акций движения «Солидарность», за которыми последовало введение военного положения в стране, Моравецкий создает собственную группировку «Борющаяся Солидарность», заявляющую своими целями свержение коммунистического режима в Польше и во всем советском блоке, включая СССР. Тогда это казалось безумием, в том числе более осторожным товарищам Корнеля по оппозиционному движению. В ноябре 1987 года Моравецкий был задержан сотрудниками Службы безопасности, в апреле 1988 года его сплавили в Италию, откуда он нелегально вернулся в Польшу в конце августа того же года и скрывался в подполье. А когда весной 1989 года начавшиеся переговоры между «Солидарностью» и властями Польской Народной Республики вроде бы подтвердили правоту Корнеля, он остается верным себе и отказывается от участия в работе «Круглого Стола».

Как позже говорил Моравецкий, «мы хотели победить коммунизм и не идти на уступки коммунистам», в то время как «Круглый Стол» был направлен на трансформацию системы, а не ее свержение. Поэтому Корнель оказывается не ко двору уже в новой Польше, Третьей Республике. Он не смог принять участие в президентских выборах 1990 года, поскольку не набрал нужного числа подписей для выдвижения, созданная им партия проигрывала парламентские выборы. Возвращение его в большую политику состоялось только в 2015 году, когда Моравецкий смог наконец-то избраться в Сейм Польши. Как старейший депутат, он открывал заседание парламента в качестве «старшего маршала». Одновременно с политической деятельностью до лета 2009 года преподавал в Институте математики Вроцлавского политехнического университета. А в 2018 году он вновь оказался возмутителем спокойствия, когда пошел прямо против сформированного правящей партией и оппозицией негативного консенсуса в отношении России.

Корнель Моравецкий дал интервью РИА «Новости» и польскому еженедельнику Do Rzeczy, где наговорил немало «крамольных» слов. «Я очень огорчен тем, что и польское правительство, и польские СМИ, а можно сказать, что и польские элиты в большой степени настраивают поляков против россиян, — говорил «старший маршал». — И точно так же российское правительство, российские СМИ, российские элиты настраивают россиян против поляков. Это очень обидно для наших двух великих народов. Оба наши народа имели очень сложные исторические судьбы. В свое время все мы сражались за гегемонию, и Россия выиграла эту битву. Тем не менее, я считаю, что в интересах и наших народов, и в интересах Европы и даже в интересах всего мира улучшение отношений между Польшей и Россией».

Моравецкий был одним из немногих депутатов Сейма, который голосовал против поправок в закон об Институте национальной памяти, позволяющих сносить памятники советским солдатам, освобождавшим Польшу. Он пояснял свою позицию следующим образом: «Я всегда с огромным уважением отношусь к российскому народу, к его героизму во Второй мировой войне. Это тоже должно быть по достоинству оценено, потому что правда такова, что Россия нас после Второй мировой войны оккупировала, но Германия нас хотела попросту уничтожить». Корнель признавал за крымчанами право на самоопределение, оценивал происходящие на Украине события как гражданскую войну, заявлял, что «Россия не проводит агрессивной политики» и тем более «не заинтересована в том, чтобы нападать на Польшу».

Его заявления произвели на варшавский салон эффект разорвавшейся бомбы. На Моравецкого началась информационная атака. Усугубляло положение то, что его сын к тому моменту руководил правительством Польши. Одни комментаторы предполагали в этой связи, что «старший маршал» проводит по заданию властей некий зондаж, другие толсто намекали, что заслуженный диссидент с возрастом «ослабел умом» и не понимает, что делает. Корнелю предлагали уйти на покой и перестать выбиваться из строя. Однако он сдаваться не собирался, даже когда врачи поставили диагноз — рак поджелудочной железы. По словам Матеуша Моравецкого, его отец перед уходом призвал сына все время думать о стране и национальном согласии. К сожалению, в последнее время в Польше хоть какое-то согласие покупается ценой жизни какого-либо общественного деятеля или политика, да и то ненадолго.

Можно также сказать, что сам Корнель Моравецкий зачастую шел наперекор, порождая споры. Но под конец он декларировал то, что идти прямо против людей нужно тогда, когда хочешь узнать их. А когда уже узнал, наступает пора идти не против, а вместе.