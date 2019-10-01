Гватемала, , 06:44 — REGNUM Власти Гватемалы уничтожили более 1,5 миллионов растений коки, заявил президент страны Джимми Моралес на пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.

Он добавил, что стоимость уничтоженных растений оценивается в $800 млн. Президент Гватемалы также отчитался ликвидации четырех лабораторий по переработке коки, которые были способны производить 300−500 килограммов кокаина ежедневно.

Отмечается, что плантации и лаборатории были обнаружены гватемальскими силовиками после того, как парламент страны дал чрезвычайные полномочия вооруженным силам Гватемалы. Эти меры стали ответом на убийство троих военнослужащих гватемальской армии.