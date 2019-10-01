Владивосток, , 06:49 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманом ТОФ Гвардейским ракетным крейсером «Варяг» вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ сообщает на своем сайте.

В состав отряда, наряду с флагманом, входят большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». Командовать походом назначен командир дивизии Приморской флотилии ТОФ капитан 1-го ранга Александр Шварц.

За время похода, длящегося более трех месяцев, корабли проведут в море учения и тренировки, выполнят заходы в иностранные порты, проведут мероприятия в рамках международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

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