Лима, , 06:35 — REGNUM Председатель Конгресса Перу Педро Алаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры. Об этом сообщается на официальной странице перуанского парламента в Twitter.

«Резолюция, объявляющая президента республики недееспособным за нарушение конституционного строя, принята на заседании», — говорится в сообщении.

Также спикер парламента привел к присяге временно исполняющего обязанности главы государства — вице-президента Перу Мерседес Араос. Это решение поддержали 86 депутатов Конгресса.

«Я знаю, что конгресс предпринял множество усилий для достижения консенсуса. Мы продолжим работать, чтобы довести до конца эти реформы», — заявила она после присяги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра опубликовал видеообращение, в котором объявил о роспуске парламента и о назначении новых выборов. В ответ Конгресс Перу выразил полное доверие действующему правительству страны, а также предложил отстранить президента от власти.

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