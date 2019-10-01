Новосибирск, , 06:20 — REGNUM Правительство Новосибирской области одобрило изменения в порядок предоставления субсидий муниципалитетам на развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Региональные власти считают, что это поможет эффективнее ликвидировать несанкционированные свалки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения коснулись разработки проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ликвидации мест незаконного размещения ТКО в границах городов, городских округов региона и рекультивации территорий, на которых они размещены, а также ликвидации несанкционированных свалок. Поправки направлены также на оказание господдержки муниципальным образованиям на приобретение контейнеров для накопления ТКО.

В числе других поправок — актуализация территориальной схемы обращения с отходами.