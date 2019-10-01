Пекин, , 06:17 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал реализовать в полной мере мирное объединение страны, выступая с трибуны на площади Тяньаньмэнь в самом центре Пекина на митинге по случаю 70-летия со дня основания КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Китай и Тайвань DrRandomFactor

«На нашем пути вперед мы должны придерживаться принципам «мирного объединения» и политики «одна страна, две системы», поддерживать длящееся процветания и стабильность в Гонконге и Макао, продвигать мирное развитие отношений по обе стороны Тайваньского пролива, а также объединить всех сынов и дочерей Китая, продолжая двигаться к полному объединении нашей Родины», — заявил председатель Си.

Напомним, что несмотря на то, что Гонконг и Макао являются частью Китая, на этих территориях действует собственная политическая и экономическая система, которая модульно встроена в китайское государство на особых правах специального административного района. Поэтому говорить о полной их интеграции с Китаем пока не приходится. Что уж говорить о Тайване, независимость которого (от КНР) хотя китайские власти на уровне риторики и не признают, но считаться с этим всё-таки обязаны.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзипьпин призвал китайцев сплотиться на пути к двум «вековым целям» КНР