Пекин, , 06:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал объединить национальные усилия во имя достижения двух вековых целей и реализовать китайскую мечту о национальном обновлении с трибуны на площади Тяньаньмэнь на митинге по случаю 70-летия со дня образования КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

«Прошлое Китая было вписано в историю человечество, в то время как настоящее Китая создается руками сотен миллионов китайских людей. Китай, безусловно, ждет еще более светлое будущее», — заявил председатель Си.

Он также добавил, что все члены Компартии Китая, военные, народ всех этнических групп и вся нация должны еще сильнее сплотиться вместе на пути отстаивания правды и основополагающей миссии. Только так, по его словам, можно добиться двух вековых целей и национального обновления.

Отметим, что две вековые цели Китая — это построение страны с умеренным достатком населения к 2020 году и построение современной социалистической страны к столетней годовщине со дня основания КНР в 2049 году.

Напомним, что 1 октября 2019 года Китай отмечает 70-ю годовщину со дня основания КНР. По этому поводу на площади Тяньаньмэнь в самом центре Пекина проходит торжественный митинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин: никто и никогда не заставит Китай свернуть с выбранного пути