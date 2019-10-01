Хабаровск, , 06:11 — REGNUM Военными вертолетчиками в Арктике с начала года доставлено более пяти тысяч тонн грузов, 1 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Арктический аэродром Mil.ru

Грузы различного назначения доставлялись в отдаленные гарнизоны округа в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта в рамках круглогодичного дежурства в северных и труднодоступных районах Дальнего Востока. Также была обеспечена перевозка на острова Врангеля и Большой Шантар подразделения экологов.

В ходе полетов осуществляется ротация военнослужащих арктических гарнизонов. Полеты выполняются на вертолетах Ми-26 и Ми-8АМТШ.

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