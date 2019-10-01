Пекин, , 05:57 — REGNUM Ничто и никогда не сможет пошатнуть Китай или заставить его свернуть с избранного им пути, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на митинге по случаю 70-й годовщины со дня основания КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Никакая сила не способна пошатнуть положение Китая или заставить китайский народ отказаться от избранного им пути вперед, заявил Си. По его словам, китайский народ вне зависимости от этнической принадлежности осуществил великие достижения, которые впечатлили весь мир за последние семь десятилетий непрерывной борьбы.

Он также призвал Компартию страны поддерживать свое лидерство и подчеркнул важность обеспечения принципиального статуса людей, стоящих на пути социализма с китайскими особенностями и полностью посвятивших себя осуществлению на практике базовой партийной теории, линии и политики.

Напомним, что ранее на митинге по случаю 70-летия со дня основания КНР Си Цзиньпин заявил, что 1 октября 1949 года было остановлено вековое национальное унижение Китая, а также помянул всех революционных предков, которые положили свои головы за это дело.

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